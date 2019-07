Lucros dos CTT sobem para 9 milhões de euros no primeiro semestre do ano

Os lucros dos CTT – Correios de Portugal ascenderam a nove milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que significa uma variação positiva homóloga de 21%.

Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os CTT, liderados por João Bento desde maio deste ano, homem forte de Manuel Champalimaud, o maior acionista individual da empresa, revelaram que os rendimentos operacionais mantiveram-se em linha com o que tinha sido registado há um atrás, fixados em 355 milhões de euros.

Mas os Correios explicam que “excluindo o efeito inorgânico da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019, os rendimentos ascenderam a 349,9 milhões”. Isto é, sem a inclusão da da 321 Crédito, as receitas dos CTT teriam sido menos 5,2 milhões de euros do que o reportado há minutos.

Destaque para o aumento das receitas de 49,7% do Banco CTT que subiram para 23,6 milhões nos primeiros seis meses deste ano, o que compara com os 15,7 milhões verificados em igual período do ano passado.

Nos outros segmentos de negócio, as receitas dos “Serviços Financeiros” subiram 24,1%, para 15,6 milhões, enquanto o segmento “Expresso e Encomendas” subiu ligeiramente (0,1%), mantendo-se nos 72,8 milhões. Já a faturação do segmento dos “Correios” registou uma queda de 4,2% , caindo de 254,1 milhões no primeiro semestre de 2018 para 243,1 milhões nos primeiros seis meses deste ano.

(em atualização)