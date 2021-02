Luís Alveirinho deixa comissão executiva da Altice. João Teixeira é o novo administrador para a tecnologia

O administrador da Altice Portugal com o pelouro das tecnologias, Luís Alveirinho, vai deixar a comissão executiva da empresa, na sequência de uma reorganização da equipa liderada por Alexandre Fonseca. O novo chief technology officer da dona da Meo será João Teixeira, foi esta sexta-feira anunciado.

Luís Alveirinho era o CTO da Altice Portugal desde dezembro de 2017, altura em que Alexandre Fonseca assumiu a presidência executiva da empresa de telecomunicações. Alveirinho estava nos quadros da Altice Portugal desde que a empresa adquiriu os ativos da antiga Portugal Telecom. O gestor integrava os quadros da antiga PT desde o início da década de 1980.

“Em meu nome, em nome da restante equipa da comissão executiva e em nome da Altice Portugal, deixo duas palavras a Luís Alveirinho: reconhecimento e gratidão”, afirmou Alexandre Fonseca, CEO da dona da Meo, em comunicado.

João Teixeira é quem sucede a Luís Alveirinho na comissão executiva, assumindo a pasta das tecnologias. Sobre o novo membro da sua comissão executiva, Alexandre Fonseca elogiou as “fortes competências na área da transformação digital”. “Extremamente motivado, orientado para resultados […] João Teixeira irá certamente reforçar a liderança da empresa”, salientou.

João Teixeira está na Altice desde 2019. É formado em computer science, engineering and information systems pela Universidade Carlos III de Madrid e tem um MBA da Universidade da África do Sul. O novo CTO da Altice tem um percurso profissional com mais de quinze anos, destacando-se a sua passagem pela Ericsson Madrid, em 2019, onde desempenhou funções de director of global account Telefónica.