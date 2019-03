Luís Amaral contra OPA dos russos quer reforçar no Dia

O empresário português Luís Amaral, que atualmente controla uma participação de 2% do Dia através do family office Western Gate está disposto a aumentar sua participação na empresa para apoiar o Conselho de Administração na defesa da OPA do fundo LetterOne, o braço de investimento do magnata russo Mikhail Fridman, proprietário de 29% da empresa, avança o El Economista. De acordo com o jornal espanhol, Luís Amaral deverá colocar-se do lado da atual administração do Dia, encabeçada por Borja de la Cierva.

A 28 de janeiro deste ano Luís Amaral comprou uma participação de cerca de 2% no capital do grupo espanhol Dia, que em Portugal detém os supermercados Minipreço e as lojas Clarel.

Luís Amaral que em Portugal é também o maior acionista do Observador, é CEO da Eurocash, empresa de retalho grossista na Polónia.

A compra das ações no grupo espanhol foi através da Amaral Holdings & Hijas, que está sedeada em Espanha.

O dono do Eurocash anunciou nesta terça-feira que está contra Fridman, por entender que o aumento de capital proposto de 500 milhões de euros, uma vez concluída a oferta lançada a 0,67 euros por ação, “reduz o valor da empresa” e vai contra o interesse do resto dos acionistas.