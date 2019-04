M&A em Portugal – Contexto e perspetiva

Antigamente, a função financeira numa organização tinha uma missão difícil mas circunscrita e fácil de descrever – simplificadamente, tomar conta dos números, assegurar que refletiam a realidade do negócio até ao mês anterior, e orçamentar com modelos históricos, que tipicamente não refletiam a dinâmica do mercado nem a urgência de adaptar planos pelo caminho. A […]