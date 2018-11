“Made of Portugal” pretende incentivar o trabalho e investimento no país

A campanha “Made Of Portugal” quer promover o país como o destino único e ideal para quem queira trabalhar, investir ou viver. A iniciativa partiu da consultora imobiliária JLL e foi apresentada esta quinta-feira em Lisboa, com um estudo sobre os principais indicadores do mercado nacional.

Nos últimos 5 anos, o número de turistas que entraram no nosso país cresceu 44%, e em 2018 chegaram mais 24 mil residentes não habituais. O mercado imobiliário gera taxas de retorno de 7,8% a 18 anos e com menor volatilidade que outros investimentos, sendo que os Golden Visa representam 3,9 mil milhões de investimento entre 2012 e o primeiro semestre de 2018.

Para Fernando Ferreira, Head of Capital Markets JLL Portugal, refere que o país “tem-se afirmado como destino consolidado e muito procurado por investidores de todo o mundo. Uma conjuntura económica e política favorável, a segurança, os indicadores sólidos do mercado imobiliário, nomeadamente o crescimento gradual das rendas e dos preços de venda, a performance do mercado turístico e os níveis de rentabilidade superiores à maioria dos mercados congéneres, são alguns dos fatores chave para colocar Portugal no radar dos investidores”.

A consultora imobiliária pretende mostrar com esta campanha que Portugal é o país certo para quem ambiciona o luxo de a poucos minutos de distância ter à sua disposição as condições que lhe permitam viver o melhor dos dois mundos: o pessoal e o profissional.

“Diariamente, faz parte do nosso trabalho promover Portugal junto de investidores e profissionais de todo o mundo. E, hoje, isso já não é só mostrar os indicadores económicos e os racionais do negócio. Mais do que nunca, esta promoção tem de ser inspiracional e mostrar o que é a essência do país, o que nos distingue enquanto destino para viver, para trabalhar ou para investir”, afirma o diretor-geral da JLL, Pedro Lancastre.