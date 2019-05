Madonna tem casa nova em Lisboa. Fica na zona do Adamastor e tem duas garagens

Afinal, Madonna vai ficar mais uns tempos a viver em Portugal, revela o jornal ‘Correio da Manhã’ esta quinta-feira. Apesar de já ter dito aos amigos que ia abandonar Portugal no final do ano, Madonna fez as malas e mudou-se para outro bairro lisboeta.

A rainha da música pop abandonou a casa na rua das Janelas Verdes, em Santos, a sua segunda residência na capital depois do hotel Pestana Palace, e mudou-se para a zona de Santa Catarina. A viver junto ao miradouro do Adamastor, Madonna deixou-se apaixonar por duas casas contíguas nesta zona histórica. Embora a cantora esteja a promover o seu novo álbum, Madame X, os seus filhos, têm ocupado a casa, juntamente com a equipa de segurança.

Depois de equacionar trocar Lisboa por Sintra ou Ericeira, a cantora mudou-se apenas para outro bairro da capital, onde aufere agora de duas garagens e várias assoalhadas. Recorde-se que para resolver o problema de falta de estacionamento em Santos, a cantora chegou a acordo com a autarquia de Lisboa para pagar 720 euros por mês por um local que dá para estacionar 15 viaturas. Quando o acordo foi revelado gerou muita polémica por o valor ficar muito abaixo dos preços praticados na capital.

Nos últimos tempos, Madonna tem-se mostrado descontente com Lisboa, dizendo mesmo que se sentia deprimida e que tinha pouco para fazer na cidade. Outro caso de descontentamento prendeu-se pelo facto de o autarca de Sintra não deixar a cantora entrar num palacete antigo com 150 anos com um cavalo, para gravar o seu novo vídeo.

“Já dei tanto a este país e quando peço um favor simples a resposta é negativa”, queixou-se a cantora ao seu agente depois de levar a nega da autarquia de Sintra, noticiou o Correio da Manhã.

Madame X, o novo álbum da cantora norte-americana e o 14º da sua carreira vai ser lançado em junho. Apesar de assumir que Lisboa serviu de inspiração ao novo álbum, o primeiro single a ser lançado é cantado em inglês e espanhol. O single é um dueto com Maluma, cantor colombiano, e tem o nome de ‘Medellin’, uma cidade colombiana.

“Lisboa foi onde nasceu o meu álbum. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença que a música em todo o mundo está verdadeiramente ligada e é a alma do universo”, disse a cantora em declarações ao jornal britânico Metro.