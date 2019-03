Maduro prepara reestruturação do governo venezuelano

O anúncio foi feito no domingo através do Twitter pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, precisando que a reestruturação abrangerá ainda “os métodos e funcionamento” do Governo.

The President @NicolasMaduro has asked to the entire Executive Cabinet to place their positions at the disposal for the purpose of an in-depth restructuring of the methods and operation of the Bolivarian government to shield the Homeland of Bolívar and Chavez from any threat!

— Delcy Rodríguez (@DRodriguez_en) March 17, 2019