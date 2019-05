Magnata russo pede ao regulador para alterar condições da OPA à dona do Minipreço

A sociedade de investimento LetterOne, detida pelo magnata russo Mikhail Fridman, decidiu eliminar por completo o nível de aceitação mínimo de capital da sua Oferta Pública de Aquisição (OPA) ao grupo Dia. Em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o maior acionista desta cadeia de supermercados pede ao regulador do mercado espanhol que autorize estas alterações na operação, uma vez que acredita que a sua oferta de 0,67 euros por ação é um “preço justo”.

A LetterOne, que tem sede no Luxemburgo e detém 29% da empresa espanhola, considera que o grupo Dia se encontra, “de forma vísivel”, em “sérias dificuldades financeiras”. Já no final do mês passado a LetterOne tinha mudado as condições da sua OPA, ao baixar de 35,49% para 20,999% o requisito mínimo de aceitação do capital da oferta. Agora, quer eliminar completamente a condição de aceitação mínima.

A decisão – que é divulgada pela CNMV no dia em que termina o prazo para participar na OPA – surge pouco tempo depois de o Dia ter anunciado que prevê perdas entre 140 e 150 milhões de euros no primeiro trimestre, face aos 16,3 milhões registados no mesmo período de 2018. A dívida financeira do grupo deverá ter aumentado para 1.702 milhões de euros, mais 250 milhões de euros do que no ano anterior, mas os resultados oficiais só serão conhecidos na próxima semana (dia 14).

A 5 de fevereiro, esta sociedade de private equity e venture capital LetterOne anunciou que lançou uma OPA sobre 70,09% da cadeia de supermercados de Madrid. Segundo a empresa com sede em Luxemburgo, as ações estarão a 0,67 euros e a OPA terá como objetivo a saída da bolsa e valorizar a retalhista em cerca de 500 milhões de euros. Além da oferta, o fundo controlado por Fridman planeia lançar o que denominou de ‘Plano de Resgate Integral’, com três fases, sendo que a primeira será o lançamento da própria oferta.