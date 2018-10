Maior projeto de ‘crowdfunding’ energético no país capta 230 investidores

O maior projeto de financiamento colaborativo do setor energético realizado em Portugal fechou com a captação de 275 mil euros junto de 230 investidores. Levado a cabo pela plataforma de investimentos sustentáveis GoParity, o financiamento em crowdfunding servirá para a sustentabilidade energética da empresa Cerâmica de Pegões.

“Foi um desafio e vê-lo financiado mostra-nos mais uma vez que a eficiência energética é um caminho a percorrer no futuro e que as pessoas estão disponíveis e interessadas em fazer parte dele”, explicou Nuno Brito Jorge, co-fundador da GoParity e responsável pelo projeto, em declarações enviadas ao Jornal Económico. “Esperamos e ambicionamos ver mais empresas, seja qual for a sua dimensão e história, a aderirem a este tipo de projetos”.

Este foi o primeiro projeto de colaboração entre uma plataforma de financiamento colaborativo, a GoParity, e uma multinacional financeira alemã Grenke, que co-financiou o projeto com 100 mil euros e contribuiu para a aceleração da sua implementação.

Com este projeto, a Cerâmica de Pegões irá produzir cerca de 410 MWh (equivalente ao consumo anual de 100 famílias portuguesas) através da instalação de um sistema solar fotovoltaico de 250 kW para consumo próprio. A empresa estima uma redução de 180 toneladas de CO2 pela cerâmica.

Com mais de 60 anos de atividade, a Cerâmica de Pegões tem vindo a apostar na eficiência energética, nomeadamente através da instalação de uma caldeira de biomassa, há 12 anos, que ajudou a reduzir os custos, tornando-a mais competitiva e menos dependente dos preços do petróleo. Com a instalação do sistema solar fotovoltaico, a Cerâmica de Pegões espera conseguir aumentar a competitividade e independência das variações de preços da eletricidade.