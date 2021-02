Mais de 194 mil pessoas receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 em Portugal

Já foram mais administradas 523.349 vacinas contra a Covid-19 em Portugal, de acordo com os dados recolhidos pelo Governo até à meia noite deste domingo. Dessas mais de 500 mil, 328.819 correspondem à primeira dose e 523.349 à segunda.

No final da última reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira, o primeiro-ministro informou que Portugal iria receber menos 55% das vacinas previstas no primeiro trimestre deste ano – ou seja, das 4,4 milhões de vacinas previstas, o país vai ter apenas 1,98 milhões nos primeiros meses de 2021.

“Há uma redução muito significativa do número de vacinas de que vamos dispor neste primeiro trimestre, relativamente ao que tinha sido contratado pela União Europeia”, explicou António Costa, em conferência de imprensa, culpabilizando as empresas responsáveis pela produção dos fármacos.

“As empresas farmacêuticas reduziram significativamente o seu fornecimento à União Europeia (UE) e, consequentemente, aquilo que a UE pode repartir por todos os países: em vez de 4,4 milhões de doses, vamos receber 1,980 milhões de doses”, referiu o líder do Executivo aos jornalistas.

Neste Dia de São Valentim, Portugal registou 1.677 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, perfazendo um total de 785.756 casos confirmados no país desde o início da pandemia. O relatório divulgado esta tarde pela Direção-Geral da Saúde (DGS) adiantou ainda que houve mais 138 vítimas mortais só nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos da doença para 15.321.