Mais de metade dos portugueses vão passar férias no norte durante as férias de natal

Segundo o Estudo Observador Cetelem Natal, este ano aumenta a intenção dos portugueses de passar férias fora de casa na altura da quadra festiva (12%), um crescimento de 3 pontos percentuais face a 2018. Face aos dados do Observador Cetelem Natal referentes ao ano passado são mais 3% os portugueses que pretendem passar férias fora de casa neste período.

Ainda assim, a maioria dos inquiridos que usufrui de férias nesta altura demonstra intenção de as aproveitar em território nacional (81%).

A região norte é a que mais atrai nesta altura do ano, com 60% dos inquiridos a dizerem que vão passar férias neste destino. O sul é a segunda região com mais adeptos (17%), seguido das Ilhas (15%) e do Centro (8%).

O inquérito quantitativo do ‘Observador Cetelem Natal 2019’ foi realizado pela empresa de estudos de mercado ‘Nielsen’. Este teve por base uma amostra representativa de 600 indivíduos residentes em Portugal Continental, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos de idade.