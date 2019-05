Manchester City vence campeonato de Inglaterra

O Manchester City confirmou o título de campeão de Inglaterra, pelo segundo ano consecutivo, com a vitória por 4-1, no estádio do Brighton, jogo da última jornada da liga.

Os ‘citizens’ até estiveram a perder, na sequência do golo marcado aos 27 minutos por Glenn Murray, mas deram a volta ainda antes do intervalo, com golos do argentino Sergio Aguero, aos 28, e do francês Aymeric Laporte, aos 38, tendo aumentando a vantagem durante a segunda parte, pelo argelino Riyad Mahrez, aos 63, e o alemão Ilkay Gundogan, aos 72.

Apesar ter ficado em ‘branco’, o avançado internacional português Bernardo Silva foi na época 2018/19 uma das principais referências do Manchester City, que revalidou pela primeira vez o título, terminando o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Liverpool, cuja vitória por 2-0 alcançada hoje na receção ao Wolverhampton se revelou insuficiente.

A equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola, que conquistou o segundo título inglês consecutivo, 26.º da carreira, já se tinha sagrado campeã em 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14 e 2017/18, passando a totalizar seis troféus, ainda longe do recordista da prova, o rival citadino Manchester United, com 20.