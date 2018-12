Manchester United vai ser campeão? Saída de Mourinho compromete possibilidade

José Mourinho foi despedido apenas há um dia do Manchester United, mas foi o tempo suficiente para se começarem a fazer apostas não só sobre o próximo destino do treinador português, mas também do clube inglês no que diz respeito ao jogo deste fim-de-semana com o Cardiff, bem como para as ambições na conquista da Premier League.

De acordo com um comunicado da casa de apostas Betclic as odds dos ‘red devils‘ para uma vitória no encontro na Irlanda subiram ligeiramente, passando dos 1,56 para os 1,54 euros, naquele que será o primeiro jogo sem o português no banco do Manchester United ao cabo de dois anos e meio.

Em relação à conquista do campeonato o panorama é completamente diferente. A odd para o triunfo da Premier League disparou para os 750, 500 vezes mais do que os 6,5 que se registavam no mês de julho. Números que se verificam face aos 19 pontos que o emblema de Old Trafford tem de atraso para o líder Liverpool.

Contudo, caso o agora treinador interino, Ole Gunnar Solskjaer, consiga fazer o improvável, aqueles que apostem numa vitória do United poderão ficar quase tão milionários, como os apostadores que em 2016 acreditaram na conquista da Premier League por parte do Leicester City.

No que diz respeito à Liga dos Campeões os ‘red devils‘ que nos oitavos-de-final vão defrontar o Paris Saint-Germain, surgem de acordo com a Betclic na 10ª posição como favoritos a levantar o troféu, com uma odd de 40. O Manchester United e Solskjaer têm um bom exemplo do rival Chelsea, que em 2012 venceu esta competição depois de ter despedido o técnico português André Villas-Boas, e ter escolhido para o seu lugar o italiano Roberto di Matteo.

Este é um desafio para o treinador norueguês, que 20 anos depois de ter dado a vitória na Liga dos Campeões ao Manchester United, numa das finais mais dramáticas da competição frente ao Bayern de Munique, poderá voltar a ficar na história do clube inglês.