ManPower Outlook Survey: como vai evoluir o emprego no segundo trimestre deste ano

Um Master of Business Administration na escola de negócios da Califórnia permite sonhar com uns 228 mil dólares anuais. A principal rival de Stanford no ranking deste ano, a Harvard Business School, reportou uma remuneração média anual de 205,5 mil dólares para os portadores do seu MBA. O único programa ministrado em Portugal que figura na lista dos 100 melhores, The Lisbon MBA, poderá garantir mais de 100 mil euros/ano.