Marcelo sobre casos de coronavírus em Portugal: “Não se deve entrar em alarmismos. Governo está preparado”

O Presidente da República considera que não devem haver alarmismos com o primeiro caso confirmado de coronavírus em Portugal.

“Não se deve entrar em alarmismos. Vamos continuar a acompanhar serenamente a evolução. O bom senso aconselha que se acompanhe atentamente e que se tome as medidas necessárias e proporcionais. Se for preciso tomar mais medidas, o Governo está preparado para as tomar”, disse hoje Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Lisboa.

O Governo anunciou esta segunda-feira o primeiro caso confirmado de coronavírus em Portugal, com um segundo caso positivo a aguardar ainda contra-análise.

O Presidente apontou que perante tantos casos positivos em países europeus já seria de esperar que Portugal também viesse a ser afetado.

“Era uma noticia esperada há muito tempo. Com tantos países, nomeadamente na Europa, a terem casos positivos, era de estranhar que não houvesse nenhum caso positivo em Portugal”, destacou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Estes dois casos confirmados têm uma origem fora do território português, o que e fácil de detectar, é uma vantagem”, afirmou.

O chefe de Estado também sublinhou que o coronavírus “com a subida da temperatura e com a transição para o tempo quente tende a diminuir a sua virulência, mas é prematuro dizer quando vai acontecer”.

Sobre o caso do escritor chileno, o Presidente apontou que Luís Sepúlveda já “teria chegado a portugal com sintomas de uma constipação, provavelmente a origem é anterior à chegada a Portugal”.