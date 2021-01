María Dolores Dancausa diz que Bankinter não vai entrar em fusões

“Não temos prevista nenhuma fusão ou aquisição”, garantiu a presidente executiva do Grupo Bankinter, María Dolores Dancausa, que respondia na conferência de imprensa de apresentação de resultados de 2020, que foi feita por Zoom.

María Dolores Dancausa mostrou-se céptica em relação às vantagens das fusões, e invocou os “56 anos de crescimento orgânico”. “Somos um banco independente”, disse a presidente do banco espanhol.

Em Portugal também não está previsto o Bankinter fazer mais aquisições. A presidente do banco espanhol garantiu que “estamos centrados no crescimento orgânico e rentável”.

Em Portugal está à venda o EuroBic, pelo menos.

Em Espanha o CaixaBank avançou para uma fusão por integração do Bankia. A fusão permite criar o maior banco em termos de activos em Espanha, à frente do Santander ou do BBVA.

Em resposta, os bancos espanhóis BBVA e o Sabadell chegaram a negociar uma fusão que não chegou a bom porto.

Duas entidades de média dimensão, Liberbank e Unicaja, acordaram também uma fusão que dá lugar ao quinto banco espanhol.

Notícias em Espanha dão conta que também o Santander estuda o panorama para ver que oportunidades lhe apresenta o mercado para movimentos de consolidação.

Desde a crise financeira de 2008 até 2019, o número de bancos espanhóis caiu de 55 para 12, de acordo com a Reuters. A consolidação da banca europeia é impulsionada pelo BCE. A crise provocada pelas medidas impostas pelos governos europeus no âmbito da pandemia precipitou o movimento que se vive em Espanha.

O resultado líquido do Grupo Bankinter em 2020 foi de 317,1 milhões de euros, menos 42,4% do que em 2019, devido a 242,5 milhões de provisões Covid-19. O consenso de analistas da Bloomberg esperava um resultado de 286 milhões.

A rentabilidade dos capitais próprios, ROE, mantém-se em 7%. Sem ter em conta o impacto das provisões extraordinárias, o ROE da instituição seria de 10,8%.

A administração do Bankinter disse que o ROE está acima do custo de capital (9,7%), sem incluir as provisões extraordinárias e o seu impacto no resultado consolidado do grupo espanhol.

O banco vai colocar em bolsa a seguradora Línea Directa em bolsa, mas não avançou com prazos.

O Bankinter disse na conferência de imprensa que pediu ao BCE para distribuir 15% em dividendos relativo a 2020.