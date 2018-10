Mário Centeno: OE2019 “define um marco histórico para Portugal”

O ministro das Finanças considera que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) “define um marco histórico para Portugal”, em que o défice chega a menos de 0,2% do PIB, pela primeira vez em 40 anos, e que o saldo orçamental se encontra próximo do equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Mário Centeno garantiu que haverá estabilidade fiscal em Portugal, no próximo ano, e lembrou os 19 trimestres consecutivos de crescimento para a economia portuguesa, que se caracterizou por “aumentos na produtividade e nos salários”.

“É evidente que um orçamento é um exercício de escolhas, em que apresentamos medidas. As principais deste orçamento têm com objetivo a consolidação económica, em convergência com a União Europeia, conjugado com um equilíbrio das contas públicas”, afirmou o governante, aos jornalistas.

Aos jornalistas, disse ainda que este documento promove a trajetória de consolidação orçamental: “Temos menos défice, mais poupança, menos dívida (…). Os portugueses têm mais e melhores oportunidades de trabalho”.

O responsável pela pasta das Finanças encontra-se esta manhã a apresentar ao país, em conferência de imprensa, o OE2019 menos de 12 horas depois de o ter entregue ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. A sessão deveria ter começado às 8h30 mas sofreu um ligeiro atraso.

Em atualização