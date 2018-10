Markit: Valor da blockchain vai chegar a dois biliões de dólares até 2030

À medida que a blockchain entra, cada vez mais, nas empresas, o valor de mercado da tecnologia tem vindo a aumentar. O instituto IHS Markit estima que o valor chegue aos dois biliões de dólares em 2030, de 2,5 mil milhões de dólares no ano passado. O relatório Blockchain Vertical Opportunities aponta para as áreas com maior potencial de crescimento.

Setor financeiro

“Em 2017, o valor de negócio da blockchain foi estimado em 1,9 mil milhões de dólares. Este setor é projetado para ser o maior mercado vertical de blockchain por valor de negócio ao longo do período de previsão. Com o aumento previsto no número de projetos blockchain que são lançados e se tornam comercialmente implantados, as receitas devem atingir os 462 mil milhões de dólares até 2030”, diz o relatório.

Retalho e comércio online

“Em 2016, as vendas globais de retalho foram de aproximadamente 22 biliões de dólares e as vendas de e-commerce ficaram em torno dos 1,9 biliões de dólares (ou 8,6% do total de vendas no retalho). Em 2017, as vendas de e-commerce foram estimadas em 2,3 biliões e as projeções indicam que atinjam os 4,5 biliões até 2021. Em 2017, o valor comercial do blockchain dentro dessa vertical foi estimado em 38 milhões de dólares. Com o aumento previsto no número de projetos blockchain que são lançados e se tornam comercialmente implantados, o valor do negócio é projetado para atingir 164 mil milhões de dólares até 2030″, explica.

Cadeias de valor e logística

O mercado vertical de cadeia e logística será o segundo maior mercado de blockchain em termos de valor, na estimativa do instituto. O mercado global de transporte e logística deverá crescer para 15,5 biliões de dólares até 2025. Os atuais gastos terceirizados com camiões ou transportadores na Ásia são de 143 mil milhões de dólares por ano. Em 2017, o valor criado pela blockchain foi estimado em 250 milhões de dólares. Com o aumento previsto no número de projetos, o valor do negócio é projetado para 310 mil milhões de dólares até 2030.

Governo e setor público

Há vários governos por todo o mundo a experimentar projetos blockchain, incluindo Brasil, Canadá, Suíça, Chile, Dubai ou Singapura. Em 2017, o valor criado pelo blockchain foi estimado em 13 milhões de dólares. Com o aumento previsto no número de projetos blockchain lançados e implementados, o valor do negócio é projetado para 98 mil milhões de dólares até 2030.

Energia

“As economias globais são movidas a energia, mas o atual sistema de energia é caro e ineficiente”, diz a Markit. “Os principais problemas desse mercado hoje são ter um modelo centralizado, bloquear modelos de desperdício de energia, falta de escolha do consumidor, variar de país para país, a necessidade de as redes de eletricidade terem atualizações caras e o bloqueio dos modelos financeiros”. A projeção é que o negócio venha a valer 158 mil milhões de dólares até 2030.

Telecomunicações

As operadoras de telecomunicações são investidores ativos em empresas relacionadas a blockchain para cortar custos e aumentar a competitividade dos serviços.

Saúde

A blockchain poderia, na saúde, resolver muitos problemas através da criação de um banco comum de dados e informações de saúde que médicos e provedores pudessem ter acesso. A tecnologia Blockchain também tem o potencial de melhorar a eficiência dentro do setor de saúde, diz a Markit, que aponta para um valor da telemedicina de 55 mil milhões de dólares em 2021 e das receitas da blockchain no setor da saúde de 134 mil milhões de dólares em 2030.