‘Marquise’ de Cristiano Ronaldo arrisca demolição

A ‘marquise’ construída no novo apartamento de Cristiano Ronaldo em Lisboa está em risco de ser demolida, avança o “Correio da Manhã” (CM) na edição deste sábado. O fator que estará a pesar nessa decisão da Câmara Municipal de Lisboa (CML) é o facto de ficar muito acima da altura máxima autorizada para o edifício.

Os dirigentes da Ordem dos Arquitetos e da Ordem dos Engenheiros alertam para essa ultrapassagem, o que poderá obrigar a autarquia a demolir a ‘marquise’.

Depois de vir a público que Cristiano Ronaldo construiu uma ‘marquise’ no imóvel da da rua Castilho nº203, o arquiteto autor do edifício, José Mateus, criticou o craque português, acusando-o de “desrespeito e conspurcação de forma ignóbil do nosso trabalho, da nossa arquitetura, sem ter cumulativamente a anuência dos arquitetos, dos vizinhos”, acrescentando que CR7 não tinha o projeto aprovado pela CML.

Segundo o CM, o jogador de futebol contratou cinco decoradores para remodelar o imóvel de 7,9 milhões de euros, mandando construir uma ‘marquise’ no terraço. Como contou o jornal da Cofina na quinta-feira, a estrutura não estava nos projetos iniciais que apenas comtemplava uma piscina e uma zona lounge no terraço.