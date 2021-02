Marta Temido desvaloriza afastamento de crítico do Governo das “reuniões do Infarmed”

Marta Temido disse no final da sessão do Infarmed que “quanto maior é a intensidade do confinamento mais rápida é a redução do risco efetivo de transmissão”. E revelou ter solicitado à Direção Geral de Saúde a testagem de todos aqueles que contactem com infetados da Covid-19, mesmo que sejam considerados contactos de baixo risco.