Marta Temido reitera objetivo europeu de vacinar 80% dos idosos acima dos 80 anos até final de março

A ministra da Saúde, participou esta, segunda-feira, numa conferência de todos os ministros da saúde da União Europeia. A partir do Centro Cultural de Belém (CCB), onde decorreu a reunião integrada na Presidência Portuguesa do Conselho da UE, Marta Temido, anunciou que além dos homólogos europeus, onde estiveram presentes os membros do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças e ainda representantes da Agência do Medicamento Europeia (EMA).

Aos jornalistas, a governante adiantou que durante essa reunião foram abordados três tópicos: as variantes da Covid-19 atualmente em circulação e quais serão as estratégias adotadas para fazer a detenção precoce e estudar a sequenciação genética do vírus.

Foi ainda discutido as várias estratégias de testagem adotadas entre os 27 Estados-membros, quais os público-alvo e as perspectivas futuras e, por fim, foram debatidos os diferentes planos de vacinação a nível nacional, sendo que os representantes presentes na reunião concordam que é necessário acelerar os processos de vacinação de modo a que as metas europeias, a curto e longo prazo sejam cumpridas: Vacinar até ao final de março 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde ou profissionais de apoio aos profissionais de saúde na área social estejam vacinados. Isto para que, no final do verão, 70% da população da União Europeia esteja imunizada.

Foi também discutido o tema dos “certificados de vacinação”, que têm sido habitualmente referidos como “passaportes de vacinação”, que Marta Temido descreveu apenas como documentos úteis ao conhecimento do estado de saúde dos cidadãos europeus.