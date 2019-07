Massachusetts Financial com 2,06% da Galp

A Galp Energia comunicou que no dia 22 de julho a Massachusetts Financial Services Company comunicou que aumentou a sua participação para 2,06%, o que configura uma participação qualificada.

A participação foi adquirida pela gestora de ativos norte-americana no mercado no passado dia 18 de junho.

A estrutura acionista da Galp tem uma representação de investidores institucionais estrangeiros cada vez mais elevada. A BlackRock tem 4,998%; o The Bank of New York Mellon Corporation tem 2,01%; e o T. Rowe Price Group, Inc. tem 2,1%.

A maior acionista é a Amorim Energia com 33,34% e a Parpública tem 7,48%.