Mate 30 da Huawei perde licenças para instalar manualmente aplicações da Google no sistema Android

Os telemóveis da Huawei da gama Mate 30, os primeiros da tecnológica preparados para o 5G, perderam as licenças que permitem instalar manualmente aplicações da Google no sistema Android, depois de ter sido revelado como vários utilizadores foram capazes de instalar manualmente aplicações da Google.

De acordo com a Bloomberg, um investigador explicou, na terça-feira, 1 de outubro, no blogue “Medium” como foi possível aos utilizadores do smartphone Mate 30 Pro da Huawei instalar manualmente aplicações Google, para o sistema Android, apesar de a empresa chinesa ter sido colocada numa lista negra do Departamento do Comércio dos EUA e, por isso, estar impedida de aceder a serviços de empresas norte-americanas. Após a revelação, esses smartphones da Huawei perderam as licenças.

O responsável pela revelação é John Wu que demonstrou como a existência de uma backdoor (porta dos fundos, tradução livre) no smartphone da Huawei permitia instalar aplicações da Google no dispositivo. A instalação das aplicações Google seriam possíveis através de um programa destinado à programação e gestão de aplicações móveis específicas da Huawei ou de API’s (instruções e padrões de programação para acesso a aplicações ou software) próprias para telemóveis.

Sem essa porta dos fundos, não seria possível instalar as populares aplicações como Google Maps ou Gmail nos smartphones Mate 30 da Huawei.

Wu assegurou, contudo, que apesar da instalação manual no smartphone da Huawei, que detém um certificado próprio da tecnológica, o utilizador do telemóvel não intervém no sistema Android padrão usado pela Huawei.

Os smartphones da Huawei da gama Mate 30 foram lançados em setembro.