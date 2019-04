Matosinhos inaugura primeira Zona Livre Tecnológica em Portugal

A Zona Livre Tecnológica (ZLT) de Matosinhos será um área de teste soluções tecnológicas disruptivas e em ambiente real 5G que terá como o primeiro projecto piloto, o WeShare by AYR. A iniciativa que será testada pelos colaboradores da CEiiA visa a adoção de opções de mobilidade sustentáveis que reduzam as emissões de CO2.

O conceito de ‘valorização de emissões evitadas’ está integrado na agenda de investigação e inovação do Laboratório Colaborativo Smart & Sustainable Living, título atribuído ao CEiiA pela FCT/ANI em 2018, da qual a NOS é parceira. A apresentação do projeto teve nas instalações do CEiiA, em Matosinhos, e contou com as presenças de Jorge Graça, administrador executivo da Nos, José Rui Felizardo, CEO da CEiiA, Luisa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, e de José Mendes, secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.

«A Nos acredita que o 5G vai ser catalisador na transformação da indústria em Portugal e da vida dos portugueses pelo que está empenhada em estar na liderança dos testes, e depois na implementação, das soluções que irão revelar as reais potenciais desta nova tecnologia. Com este propósito junta-se agora ao CEiiA e à Câmara Municipal de Matosinhos, neste projecto que é um primeiro passo nesse longo caminho» , afirmou Jorge Graça.

Já José Rui Felizardo revelou que «a ZLT permitirá testar e validar o conceito AYR associado à quantificação, valorização e transação de créditos sobre emissões evitadas de CO2. Este projecto permitirá também à ‘telecom’ testar aplicação da tecnologia 5G neste ambiente de negocio».

A medida das ZTL está integrada no plano Startup Portugal – Estratégia Nacional para o Empreendedorismo.