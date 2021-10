Mazars reforça equipas de Lisboa e Porto com 30 colaboradores

A Mazars Portugal integra, desde o final de junho, 30 novos colaboradores, entre ‘trainees’, seniores e managers, nos seus escritórios de Lisboa e Porto.

O reforço dos quadros integra-se nas metas de atração e retenção de talento da empresa, promove a diversidade e liderança inclusiva e visa dar cumprimento aos objetivos estratégicos de crescimento global das várias áreas de negócio – advisory, auditoria, consultoria, outsourcing e impostos.

Segundo a empresa, o contexto atual, com “implicações na necessidade e velocidade de adaptação das pessoas e organizações”, faz surgir novas exigências associadas ao desenvolvimento e bem-estar dos profissionais e exige uma nova visão para a gestão de talento.

“Cada vez mais os players no mercado da auditoria se veem confrontados com a necessidade de reter talento e encontrar formas de conciliar as expetativas de uma nova geração de profissionais, – que procura mais flexibilidade e adaptabilidade -, com as exigências da profissão de auditor e da garantia de qualidade do delivery”, explica Luís Gaspar, managing Partner da Mazars em Portugal.

O gestor destaca o papel central que as pessoas ocupam na organização: “são o nosso mais relevante ativo e assumimos a responsabilidade de promover a sua progressão profissional e evolução desde o momento da sua integração. O objetivo passa por ajudá-las a crescer como especialistas nas suas respetivas áreas e capacitá-las para liderar, mantendo-as atualizadas e preparadas para responder a clientes diversos num ambiente de novos desafios”.