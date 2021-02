Mazda deve cortar produção de 34 mil veículos entre fevereiro e março

Nova linha entre a Casa da Música e Santo Ovídio vai obrigar à construção de nova ponte no rio Douro, disse hoje o ministro do Ambiente no Parlamento. No metro de Lisboa, está a decorrer a “modernização de escadas mecânicas na estação do Rato, Avenida e Anjos, além da instalação de elevadores nas estações prioritárias da Cidade Universitária e de Entre Campos”.