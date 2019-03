Mbappé: sucessor de Ronaldo no Real Madrid pode levar a ‘loucura’ de 280 milhões de euros

Kylian Mbappé é, de acordo com a revista “France Football”, o primeiro jogador escolhido do Real Madrid para a próxima temporada, com os espanhóis a prepararem uma oferta de 280 milhões de euros para tentar contratar o avançado do Paris Saint-Germain.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, reconheceu na conferência de imprensa aquando da sua apresentação no regresso ao Real Madrid gostaria de treinar tal jogador. De resto, o técnico, também francês, poderá ser fundamental para convencer Mbappé de apenas 20 anos, e que é considerado um dos melhores jogadores do mundo.

Contudo, o jornal espanhol “Marca” assegura esta segunda-feira que fonte oficial do Real Madrid contactada pelo jornal espanhol garante que não está em marcha, ou sequer a ser pensada, qualquer movimentação para contratar o avançado francês.

Kyllian Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2022, e leva já nesta época 31 golos apontados em 35 jogos disputados.