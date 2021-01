Médicos de saúde pública rejeitam nova estirpe como justificação única para aumento dos casos de infeção

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública considera que a nova estirpe não é o único motivo que levou ao agravamento de novos casos de Covid-19 nos últimos meses, argumentando que se trata de uma “situação multifaturial”.

Embora a estirpe do Reino Unido, que tem uma maior transmissibilidade e, segundo dados preliminares, chega a ser 30% mais mortal, possa ter resultado no aumento de novos casos, Ricardo Mexia alerta que “mesmo que se retirassem os 20% que se estimam ser agora” o acumular de pessoas infetadas com a nova variante, “continuamos com uma situação difícil”.

Não é seguramente só a questão da nova estirpe”, frisou durante a audição conjunta na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Para o representante dos médicos de saúde pública, também a redução das restrições nas épocas festivas e a adoção de comportamentos durante esse período tiveram uma influencia significativa nos números diários reportados pela Direção-Geral de Saúde, no entanto, relembra que os meses de novembro e dezembro foram “períodos complicados” pois foram alturas onde se registaram um pico de novas infeções.

Embora se tenha conseguido reduzir esse valor, Portugal continuou a registar, durante esse período, cerca de três mil novos casos diários. “Um número significativo”, acrescentou, referindo ainda que a notícia da chegada das primeiras vacinas também influenciou o comportamento dos portugueses.

“O impacto, do ponto de vista comunitário, vai demorar largos meses a sentir-se. Houve um relaxamento generalizado por parte de muitos dos cidadãos”, critica.

Outro fator que terá contribuído para o aumento de casos foi a vaga de frio registada no início de dezembro “que contribuiu de forma importante para o agravar da mortalidade não Covid-19”.