Médicos reformados queixam-se de barreiras que os impedem de ajudar

Em entrevista ao SaúdeOnline, o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com o curso da pandemia, com o impacto na formação dos jovens médicos, com a velocidade do processo de vacinação, com a falta de rastreio oncológico e com o futuro da carreira médica – que, diz, está “estrangulada”.