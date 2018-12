Medway investe 2 milhões de euros em projeto de renovação tecnológica

A Medway, empresa de transporte ferroviário de mercadorias, desenvolveu um novo projeto tecnológico, com um investimento superior a 2 milhões de euros.

“Desenvolvido em conjunto com diferentes parceiros, este projeto permite optimizar toda a infraestrutura tecnológica, que se encontrava desajustada às necessidades atuais, e integrar a totalidade da informação que fica agora sobre o controlo total da Medway”, informa a empresa, através de comunicado.

“A infraestrutura informática foi totalmente renovada com a instalação de um data center, servidor, bases de dados, aplicações e com a migração de inúmeros circuitos da CP para a Medway. O parque informático foi renovado e foram implementadas diversas ferramentas colaborativas: Office 365 & Office 2016, Skype for Business, One Drive, entre outras”, acrescenta.

De acordo com Carlos Vasconcelos, administrador da Medway, “este projeto de renovação tecnológica, que teve um investimento superior a 2 milhões de euros, irá ter um significativo impacto directo no trabalho quotidiano dos nossos colaboradores e enquadra-se no nosso objetivo de vir a ser a empresa de transporte e logística mais eficiente e tecnologicamente mais avançada de Portugal”.