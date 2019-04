Melhor aplicação para resolver problemas sociais vai ser premiada

O Município de Valongo e o CDI Portugal anunciaram o lançamento do prémio ‘Transforma TI’ que irá distinguir as melhores aplicações tecnológicas para Android e iOS que resolvam problemas sociais.

O produto tecnológico terá obrigatoriamente um fim social que ajude a resolver questões do dia-a-dia e que promovam a melhoria da qualidade de vida dos utilizadores ou a resolução de um problema da comunidade. Os participantes têm entre 12 e 35 anos, são residentes ou estudantes no Conselho de Valongo e têm uma ideia ou uma app já desenvolvida, mas não comercializada ou disponível no mercado.

A participação na competição envolve duas modalidades: Full Stack, em que integram 13 sessões de 2 horas semanais para desenvolver o produto tecnológico com acompanhamento especializado e mentoria; e Flex Path, em que não têm de participar nas sessões previstas na modalidade anterior à excepção de três sessões de acompanhamento.

Os vencedores serão conhecidos no dia 17 de julho. A ideia, o produto e a comunicação da ideia serão os três critérios que o júri irá avaliar para determinar as seis melhores aplicações, seja a nível individual ou em equipa, que serão galardoadas com um prémio monetário de 1500 euros.

“Queremos ajudar a transformar ideias inovadoras em projectos de empreendedorismo social, promovendo o talento tecnológico e desenvolvendo as competências sociais de todos os jovens de Valongo. O Centro de Cidadania Digital de Valongo quer ajudar a transformar o concelho num cluster tecnológico de referência nacional”, afirmou João Baracho, director executivo do CDI Portugal.