Melhorar o défice? Cortar no roubo

Quando se discute o défice nas contas públicas nacionais há a tendência para focar dois pontos. Primeiro, qual o montante de défice ideal – uns concordando com as regras europeias, outros achando que tais limites são demasiado apertados. Segundo, qual a forma de atingir um determinado valor para o défice (ou superavit) – uns preferindo cortar nas despesas e manter as receitas; outros preferindo não cortar na despesa, mas aumentar as receitas. Depois, há ainda a discussão sobre que despesas cortar ou que receitas aumentar.

No plano governamental e parlamentar, esta discussão tende a ser muito técnica, ligada às especificidades do Orçamento do Estado e das contas públicas, faltando, muitas vezes, uma discussão mais estrutural.

Não é admissível que Portugal tenha défices nas suas contas públicas desde que se tornou democracia. Não é sustentável uma nação viver em permanente défice (a não ser que se tenha acesso ilimitado ao crédito, como os EUA, porque são a maior potência militar mundial).