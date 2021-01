Menores de idade consomem cada vez mais drogas e álcool

O consumo de drogas ilícitas e álcool tem vindo a aumentar entre os menores de idade em Portugal.

De acordo com um conjuntos de estudos citados pelo “Jornal de Notícias” esta quarta-feira, no que toca às substâncias ilícitas, no ano de 2019, sabe-se hoje que houve um aumento do consumo de outras drogas, que não canábis, nos alunos com idades entre os 13 e os 18 anos, bem como a diminuição do risco percebido associado ao consumo de drogas nos alunos de 16 anos. Por outro lado, entre os jovens de 18 anos também se notou um acréscimo do consumo de canábis entre 2015 e 2019.

Quanto às bebidas alcoólicas, as pesquisas indicaram um aumento, entre 2015 e 2019, do consumo recente e atual de álcool, e do binge e da embriaguez nos jovens de 18 anos, assim como em jovens alunos de determinadas idades, em particular nos de 16 anos; a não redução, entre 2015 e 2019, do início precoce do consumo de álcool e da embriaguez; e o aumento dos diagnósticos em que crianças/jovens assumem ou são expostos a comportamentos ligados ao consumo de álcool que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento.

Os dados surgem no Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependência, o Relatório Anual em Matéria de Álcool e Respostas e Intervenções no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências e serão hoje apresentados na Assembleia da República.