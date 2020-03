Mercado automóvel regista crescimento de 5% em fevereiro

Portugal matriculou um total de 23.083 veículos automóveis durante o mês de fevereiro, avançam os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), um aumento de 5% face ao mesmo período homólogo. Entre janeiro e fevereiro deste ano, “foram colocados em circulação 40.542 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 1,3%.

A ACAP revela que em fevereiro foram matriculados 20.263 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que representa um aumento de 7,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. “Nos dois primeiros meses do ano as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 34.686 unidades, o que se traduziu uma variação positiva de 0,4% relativamente ao mesmo período de 2019.

Nos veículos ligeiros de mercadorias, a ACAP notou uma “evolução desfavorável, tendo decrescido 5,2% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.484 unidades matriculadas”. Em valores acumulados, entre janeiro e fevereiro, o mercado produziu 5.079 unidades, observando-se uma quebra de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Relativamente aos veículos pesados, no segundo mês do ano observou-se uma queda de 37,4% face ao mesmo mês do ano anterior, tendo sido comercializados 291 veículos desta categoria. “De janeiro a fevereiro de 2020 as matrículas totalizaram 777 unidades, o que representou também uma queda do mercado de 21,6 por cento relativamente ao período homólogo de 2019”, afirmou a ACAP.