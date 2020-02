Mercadona abre supermercado em Viana do Castelo este ano

A empresa de retalho espanhola, Mercadona, vai voltar a expandir o negócio em Portugal ainda este ano para Viana do Castelo. A Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal no ano passado e desde então já conquistou o norte do país com a abertura de mais de 10 lojas, apontando para este ano também a abertura de 10 novas lojas.

A localidade de Abelheira, em Viana do Castelo, é a primeira a receber o supermercado da Mercadona este ano, sendo que esta loja vai corresponder ao modelo de loja eficiente que já está a ser implementado em todos os supermercados da empresa espanhola.

“Esta nova loja em Viana do Castelo representa o crescimento e expansão da Mercadona em Portugal, instalando-se num novo distrito”, explica Joana Ribeiro, diretora de relações externas do Norte de Portugal. “Orgulhamo-nos de fazer parte de um projeto que cresce de forma sustentável, que cria emprego estável e de qualidade, e que tem contado com o apoio das comunidades onde se insere, com as quais nos esforçamos para criar bons laços de vizinhança e agora também com os vianenses”.

Além de Viana do Castelo, em 2020 vão abrir lojas Mercadona em Paços de Ferreira, nas localidades de Matadouro e Silva Rocha em Aveiro, em Trofa, Águeda, Penafiel, Santo Tirso e Ermesinde.