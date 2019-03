Mercadona planeia abrir até 200 lojas em Portugal

A Mercadona vai abrir entre 150 e 200 lojas em Portugal nos próximos anos, admitiu hoje Juan Roig, presidente do conselho de administração da empresa, durante a sessão de apresentação dos resultados do grupo em 2018, que se realizou hoje no centro de inovação do grupo, em Jarro, nos arredores de Valencia, Espanha.

A informação foi revelada neste encontro com a imprensa por Rosa Aguado, diretora geral de obras e expansão da Mercadona, que acrescentou que, do total de 150 a 200 lojas a abrir em Portugal, 70 serão na região norte.

Juan Roig descartou que esta expansão para o mercado nacional seja feita por via aquisitiva, assegurando que a expansão será concretizada através de crescimento orgânico, “como uma mancha de azeite”, numa logica de expansão territorial contigua, de norte para sul, sem saltos geográficos, devido a questões logísticas.

Este crescimento será viabilizado em parte pelo programa de investimento do grupo previsto para o período entre 2019 e 2023, num valor global de 10 mil milhões de euros, dos quais cerca de 2.300 milhões serão aplicados já este ano. Não foram referidos valores de investimento previsto para este ano em Portugal, mas no ano passado o grupo investiu 60 milhões no nosso país. Desde 2016, ano em que o grupo anunciou a sua intenção de entrar no mercado nacional, já investiu 160 milhões de euros no nosso país.

Roig garantiu que o investimento futuro não será travado por falta de recursos financeiros e ate admitiu alargar a aventura internacional a outros mercados, sem referir o alvo. “Este ano, vamos fazer uma coisa que nunca fizemos antes. São as primeiras aberturas de lojas em Portugal. Estamos muito orgulhosos. Este e o primeiro desafio internacional que a M tem. Após a primeira abertura de uma loja da M em Portugal, prevista para 2 de julho, em Vila Nova de Gaia (Canidelo), a Mercadona devera inaugurar mais três lojas nesse mês, provavelmente ao ritmo de uma por semana, em Matosinhos, Gondomar e Maia.

“Portugal não é só Lisboa”

Até ao final do ano, serão inauguradas mais seis lojas na região norte, uma segunda em Gaia e em Braga, São João da Madeira, Porto (centro), Ovar e Barcelos. Alem destas, o grupo tem mais dez lojas contratadas, todas na região norte. Juan Roig explicou porque o grupo decidiu iniciar a entrada no mercado nacional pela região norte.

“Somos anticentralismo. Queremos demonstrar que o Porto é tão bom como Lisboa. Iremos estar em Lisboa e ficaremos muito contentes quando isso acontecer, mas Portugal não é só Lisboa, tal como Espanha não e só Madrid, sublinhou o presidente da Mercadona.

“Vamos continuar a baixar ate Lisboa, a nossa intenção e continuara a abrir lojas se as coisas continuarem a correr bem. Juan Roig adiantou que com este reforço da presença em Portugal, o numero de empregados do grupo no nosso pais vai passar dos atuais 300 ate aos mil no final deste ano, alem de revelar que as lojas da M no pais vão ter as novas áreas de pronto a comer, reconhecendo que este segmento de atividade “esta mais desenvolvida em Portugal que em Espanha, referindo os concorrentes Pingo Doce e Continente, “que já tem essa oferta”.

O presidente da M explicou ainda que o grupo decidiu abrir as suas lojas ao domingo em Portugal, “porque e o segundo dia da semana com mais vendas” no setor da distribuição, logo a seguir ao sábado. Roig adiantou que em Portugal haverá outras diferenças em relação a Espanha, como sortido de produtos alimentares, em que cerca de 50 por cento da oferta será distinta.

“Em relação ao consumidor português, temos de estudar e perceber as diferenças entre o consumidor do Porto e o consumidor do Alentejo e de Lisboa. Temos de obter esse conhecimento e e nisso que estamos a trabalhar”, prometeu Juan Roig.

*O jornalista viajou para Valência, Espanha, a convite da Mercadona