Mercedes e Daimler têm 15 mil euros para projetos que juntem blockchain e mobilidade

Será já durante o próximo fim de semana, nos dias 17 e 18 de novembro, que decorrerá o primeiro Hackathon organizado pela Mercedes-Benz.io e a mais recente divisão do Grupo Daimler a integrar o seu Hub tecnológico em Lisboa, a Daimler Trucks & Busses Tech and Data Hub. Este “Mobility Hack” permitirá às equipas participantes abordarem o tema do Blockchain na resolução de desafios de mobilidade, estando previsto um prémio total de 15 mil euros, 10 mil para a equipa vencedora, três mil para a equipa seguinte e dois mil para a terceira.

Não existindo limitações às capacidades dos participantes, recomenda-se algumas competências em termos de programação, design ou desenvolvimento de produtos, de preferência que tenham já alguma experiência com projetos relacionados com Blockchain. Para Gonçalo Sequeira, responsável pelo recrutamento da Mercedes-Benz.io em Lisboa, existem de momento três grandes desafios que devem ser abordados:

Como pode o Blockchain pode ajudar a criar confiança em todos os stakeholders para que os veículos consigam ser verdadeiramente autónomos?

Como é que podemos melhorar a infraestrutura para suportar o crescimento dos veículos eléctricos?

Como se podem criar mais e melhores alternativas de carsharing?

“O objetivo foi criar desafios abertos que apelem à criatividade das pessoas que se interessam por estes temas”, reforça Gonçalo Sequeira. O evento visa estimular a comunidade crescente na área de Blockchain, dar-lhe espaço para fazer networking, aprender e desenvolver novos desafios em conjunto. Depois de se instalar em Lisboa, no ano passado, a Mercedes-Benz.io escolhe também esta cidade para lançar este desafio pela primeira vez, ao passo que para a Daimler Trucks & Busses Tech and Data Hub, este evento marca a sua chegada a Portugal e é uma oportunidade única para se afirmar no panorama nacional.

Durante a sessão de apresentação do evento, que decorreu nas Carpintarias de São Lázaro, Alexandre Vaz, managing director da Mercedes-Benz.io, reforçou a importância deste evento para o hub da Mercedes-Benz.io em Lisboa: “A partir do próximo ano vamos ter uma equipa dedicada ao Blockchain. Este Hackathon é importante para nos darmos a conhecer aos programadores e às pessoas que estão interessadas nesta tecnologia ao mesmo tempo que percebemos como a comunidade do Blockchain se está a desenvolver”.

Daniela Moczijdlower, CFO da recém-chegada a Portugal Daimler Trucks & Busses Tech and Data Hub (hub tecnológico da divisão de pesados da Daimler), falou sobre o porquê de estarem a lançar agora este desafio: “Estamos a viver um momento único em Lisboa e queremos centralizar os serviços digitais do grupo, também na área dos veículos comerciais”. Já Miguel Fontes, CEO da Startup Lisboa, parceira do evento, reforçou também a importância desta parceria: “temos a capacidade de mobilizar comunidade que tem a capacidade de resolver desafios e por isso temos muito gosto em termos sido o parceiro escolhido pelo grupo Daimler.”