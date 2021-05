Merlin Properties estuda data centers

A Merlin Properties iniciou agora o desenvolvimento de projetos logísticos em Portugal, com a primeira fase da Plataforma Logística Lisboa Norte, mas, nesta entrevista ao Jornal Económico, o presidente-executivo da sociedade imobiliária, Ismael Clemente, refere, também que está a estudar a construção de data centres.

Que investimentos a Merlin Properties tem previstos para Portugal para a área da logística?

A Merlin Properties tem previsto efetuar um investimento de cerca de 150 milhões de euros para o desenvolvimento da Plataforma Logística Lisboa Norte. Com o primeiro armazém logístico terminado, temos ainda perto de 200 mil metros quadrados de área bruta edificável, que nos propomos desenvolver, com o propósito de criar um parque logístico de referência que sirva os cerca de três milhões de pessoas da Área Metropolitana de Lisboa.

De momento, estes são os investimentos da Merlin Properties na área logística em Portugal.

A Merlin Properties tem vindo a desenvolver um programa de empreendimentos logísticos, nos últimos anos. Que objetivos tem? Que outros investimentos tem em estudo?

A Merlin Properties criou os programas Best I, II e III, com o objetivo de criar uma carteira de ativos logísticos de muita qualidade, e que preste serviço aos sete grandes hubs logísticos da Península Ibérica (Lisboa, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilha, Bilbao e Zaragoza).

Que balanço faz dos projetos feitos e o que o Merlin Lisboa Park acrescenta à oferta?

O mercado logístico português encontra-se ainda numa fase prematura de crescimento e necessita de forte investimento em stock de qualidade. A Plataforma Logística Lisboa Norte pretende oferecer isso mesmo, permitindo aos nossos clientes estar próximos das grandes vias de comunicação do país, e assim servir a Área Metropolitana de Lisboa com eficiência e eficácia.

Como olha para o desenvolvimento da logística em Portugal, tendo em conta os desafios ambientais e de eficiência?

Posso-lhe dizer que a Merlin Properties tem como um dos seus grandes pilares construir edifícios (no caso da logística, armazéns) com as melhores características em matéria de eficiência energética e digitalização. Basta dizer que a maioria da nossa carteira tem certificação em matéria de sustentabilidade ambiental (LEED, BREEAM), a vasta maioria dos nossos ativos logísticos estão adaptados ao e-commerce e estamos, igualmente, a explorar a construção de data centers.

Como encara a anunciada aposta do governo português na ferrovia?

Importantíssima. Considero a ferrovia um ator extremamente preponderante para a logística, especialmente num país com uma grande faixa marítima e onde a atividade portuária deve desempenhar um papel importante na economia.

A boa interoperabilidade entre os transportes marítimo, ferroviário e rodoviário é preponderante no sector logístico e permite aos distintos players serem competitivos num mundo e economias cada vez mais globais.