Metro do Porto. Nova linha vai obrigar à construção de mais uma ponte sobre o rio Douro

A nova linha do Metro do Porto vai obrigar à construção de mais uma ponte sobre o Rio Douro, disse hoje o ministro do Ambiente no Parlamento.

“Realizaremos uma nova linha entre a Casa da Música e Santo Ovídio, no Porto, que obrigará à construção de uma nova ponte sobre o Douro”, disse João Pedro Matos Fernandes esta quarta-feira, 3 de fevereiro, na comissão de economia.

Também na cidade invicta, destacou a construção da “linha de Bus Rapid Transit (BRT) entre a Praça da Boavista e a Praça do Império, numa zona urbana consolidada do Porto”.

O responsável também recordou que está a ser realizada a expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa até Alcântara, assim como o projeto de “rede de metro de superfície Odivelas-Loures”.

Em relação ao Metro do Porto, disse que já “se encontram adjudicados os lotes para a extensão das linhas Rosa e Amarela, bem como visado pelo Tribunal de Contas se encontra o contrato para a compra de 18 composições, cujas entregas ocorrerão até 2024”.

Já no Metro de Lisboa, avançou que se encontram “adjudicados os lotes para as obras de expansão do Metro de Lisboa (dois lotes respeitantes à construção da Linha Circular e aos viadutos do Campo Grande) e de Modernização dos Sistemas de Sinalização”.

Matos Fernandes também destacou que no metro de Lisboa está a decorrer a “modernização de escadas mecânicas na estação do Rato, Avenida e Anjos, além da instalação de elevadores nas estações prioritárias da Cidade Universitária e de Entre Campos, obras que ficarão prontas este ano”.