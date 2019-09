Metropolitano de Lisboa retoma amanhã obras na estação Areeiro

O Metropolitano de Lisboa (ML) informou em comunicado que amanhã, dia 30 de setembro de 2019, vão ser retomadas as obras reabilitação do Átrio Norte da estação Areeiro, na linha Verde. Estas obras estão previstas no Plano de Desenvolvimento da Rede do Metro, sendo mais uma aposta na melhoria progressiva da qualidade de transporte público prestado diariamente pela empresa aos seus clientes.

O ML intervencionou as instalações desta estação, em 2013, tendo reaberto ao público a estação, com um átrio Sul totalmente renovado e um cais de embarque alargado à oferta de composições de seis carruagens.

Os acabamentos do átrio Norte da estação Areeiro prevêem a instalação de três novos elevadores, dando, assim, cumprimento aos objetivos de acessibilidade definidos para a rede do Metro, no tocante especialmente aos clientes de mobilidade condicionada.

Estas obras preveem, ainda, a modernização de equipamentos, sistemas e instalações, adequando-os aos padrões de mobilidade atuais, bem como a beneficiação dos painéis de azulejo de Maria Keil e a continuidade da intervenção artística de Júlia Ventura e a realização de outras intervenções estéticas e decorativas que contribuirão para o embelezamento da estação.

Com a conclusão desta empreitada serão, também, reabertos ao público os acessos Norte, via Av. Padre Manuel da Nóbrega, que se encontram encerrados há anos.