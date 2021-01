MeWe. Concorrente do Facebook diz que ganhou mais de 2 milhões de utilizadores numa semana

MeWe, uma aplicação de rede social que se apresenta como uma alternativa segura e privada ao Facebook, ganhou 2,5 milhões de novos utilizadores na semana passada, segundo o “USAToday”. A subida do número é justificada pela procura de “grupos marginais” procurarem por novas plataformas com menos supervisão.

Fundada por Mark Weinstein, a MeWe foi criada em 2012 com o nome de Sgrouples e autodenomina-se como uma rede social “focada na privacidade e na propriedade de dados”. Todos os utilizadores concordam com uma “declaração de direitos de privacidade” e a marca da empresa é centrada na segurança.

Após a eleição de novembro de 2020, o MeWe fez manchetes por hospedar grupos de extrema direita como o “Stop the Steal”, “QAnon” entre outros que foram lançados em plataformas convencionais.

Enquanto o ex-presidente Donald Trump e os seus apoiantes espalhavam alegações infundadas de fraude eleitoral, culminando com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, as proteções de privacidade de dados do Facebook e as políticas de redes sociais social em geral a serem submetidas a um escrutínio mais rígido.

A aplicação em si, disponível na loja digital da Apple (App Store) e da Google (Google Play), apresenta características semelhantes ao Facebook como um feed de notícias, serviço de mensagens de texto e vídeo privados, grupos e uma configuração de amigos próximos. Na quarta-feira, dia 20 o MeWe relatou 16 milhões de utilizadores, de acordo com o USAToday. Para contextualizar, o Facebook relatou 1,8 mil milhões de utilizadores ativos diários em setembro de 2020.