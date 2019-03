Mexia sobre o novo plano da EDP: “É uma transformação total? Não, mas é mais uma transformação”

O plano estratégico apresentado pela EDP esta terça-feira representa mais uma “transformação” de uma empresa que quer ser líder na transição energética através de um reforço no investimento nas energias renováveis, afirmou o CEO da empresa.

“É uma transformação total? Não, mas é mais uma transformação”, referiu António Mexia, durante a apresentação do plano, em Londres.

A EDP quer investir cerca de 12 mil milhões de euros até 2022, a um ritmo médio anual de 2,9 mil milhões de euros por ano. Este valor representa um aumento de 60% face ao valor do plano estratégico anterior (1,8 mil milhões de euros por ano).

O foco do investimento vão ser as energias renováveis: 75% do investimento total vai destinar-se à produção de energia ‘verde’. Já as redes vão receber 20%, com as soluções para clientes e gestão de energia a receberem 5%.

“O futuro vai ser elétrico, ‘limpo’, acessível e fiável, e isso apresenta oportunidades”, sublinhou António Mexia. “Se isso é consistente com o que já fazemos, temos de aproveitar essas oportunidades.

O CEO explicou que a EDP está numa posição privilegiada para capitalizar na transição energética pois foi uma das primeiras energéticas as fazer uma aposta forte nas renováveis. Para ilustrar essa realidade, Mexia salientou que 66% da eletricidade que a empresa gera já tem origem em fontes renováveis, rácio que deverá ultrapassar os 70% em 2022 e 90% em 2030.