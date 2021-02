Mia Ouakim é a nova CEO da Salsa

A Salsa anunciou esta quinta-feira que nomeou como CEO Mia Ouakim, que tem um percurso internacional ligado a marcas do sector têxtil como a Tommy Hilfiger, a Burberry e a Mulverry. A gestora ocupa assim a vaga deixada em novembro por José António Ramos, que abandonou a empresa para passar a ser responsável de operações da britânica Asos.

Mia Ouakim, formada na Escola de Belas Artes de Paris, quer sobretudo reposicionar e rejuvenescer a marca portuguesa de jeanswear, bem como fazer crescer as operações e entrar em novos mercados. Atualmente, a Salsa conta com 2 mil pontos de venda em mais de 30 países.

“Temos pela frente um caminho que me entusiasma muito e para o qual tenho o total comprometimento das equipas, que sentem a marca como se fosse sua”, afirma a nova diretora executiva da Salsa. “É um projeto muito desafiante, não só por tudo o que já representa, pela relevância internacional que já tem e pela credibilidade que oferece no seu produto, mas principalmente pelo que aí vem”, destaca Mia Ouakim.

A Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal (ATP) também destacou esta mudança na marca de roupa criada em 1994 e que “tem assumido um papel de destaque no setor da moda e têxtil, sendo reconhecida pelo pioneirismo no trabalho do denim e pela especialização na criação de fits técnicos.

Mia Ouakim quer contribuir para esse crescimento, depois de ter estado oito anos na Burberry, onde liderou a linha de roupa infantil, e mais tarde Tommy Hilfiger, onde ocupou o cargo de vice-presidente para a categoria Denim.

“Nascida e criada entre a Europa, Estados Unidos e África e tem um percurso profundamente internacional. A sua carreira é pautada por experiências em marcas líderes no panorama da moda e por cargos que lhe conferem o know-how dos vários pontos da cadeia de produção”, lembra a marca sobre a nova CEO.