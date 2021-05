Microsoft e Nova IMS lançam curso de Inteligência Artificial para executivos

A Microsoft Portugal anunciou hoje uma parceria com a NOVA Information Management School (Nova IMS), da Universidade NOVA de Lisboa, para lançar um curso de Inteligência Artificial (IA) para Executivos, o ‘AI for Business’. O curso tem como principal objetivo “oferecer um conjunto de ferramentas para apoiar executivos e líderes de negócio a obter conhecimento prático para a definição e implementação de estratégias de IA nas suas organizações”, explica a Microsoft Portugal em comunicado.

Nos materiais do curso estão incluídos case studies e guias, além de vídeos de palestras, perspetivas e conferências direcionadas para executivos. O objetivo é que os conteúdos fornecidos pelo curso consigam dar uma “visão geral” das tecnologias de IA que, segundo a Microsoft Portugal, “impulsionam a mudança em todos os setores, gestão do impacto da IA na estratégia, cultura e responsabilidade das empresas”. As temáticas estarão divididas por: definir uma estratégia de IA, criar uma cultura orientada para a IA, uso responsável da IA, tecnologias de IA para executivos e inovação de Base Analítica.

A Microsoft Portugal sublinha que “é atualmente estimado que menos de 10% das empresas que usam IA conseguiram de facto operacionalizá-la efetivamente nos seus processos de negócios ou ter estratégias globais e integradas para toda a organização”. Uma das justificações para tal estimativas prende-se com a falta de competências e dificuldades na construção de estratégias de criação de valor alicerçadas nas capacidades analíticas disponíveis e em IA, incluindo dimensões como a governação e utilização ética dos dados.

As principais razões para isso não são tecnológicas. As causas estão maioritariamente relacionadas com falta de competências e dificuldades na construção de estratégias de criação de valor alicerçadas nas capacidades analíticas disponíveis e em IA, incluindo dimensões como a governação e utilização ética dos dados.

Pedro Saraiva, Diretor da NOVA Information Management School, refere que “é com enorme prazer e orgulho que aliamos o know-how da NOVA IMS nas mais recentes ferramentas de Data Science e de IA à experiência e conhecimento da Microsoft. A formação de líderes para as atuais e futuras exigências dos mercados e sociedades, assentes em profundas transformações digitais, é crucial para a competitividade”.

“A parceria da Microsoft com a NOVA IMS é um passo importante para a capacitação do tecido empresarial na indústria da Inteligência Artificial. Dado o contexto atual que vivemos e a necessidade urgente de dar resposta aos processos de transformação digital, é expectável uma forte procura de grandes e pequenas empresas a nível nacional destas novas tecnologias. Acredito que este curso ajudará a capacitar os líderes de negócio com as ferramentas necessárias para a implementação de estratégias de IA eficazes e de utilização responsável”, refere Paula Panarra, Diretora-Geral da Microsoft Portugal.