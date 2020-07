Microsoft lança solução para resolver problema com Outlook

Milhares de utilizadores do serviço Office 365 reportaram à Microsoft que, após uma actualização, a aplicação do Outlook deixou de funcionar. Em alguns casos em concreto, chegou a emitir uma mensagem com um código de erro, embora na grande maioria dos casos, a aplicação simplesmente recusava-se a abrir.

A Microsoft reconheceu o erro, e determinou que o mesmo poderá estar relacionado com uma recente actualização da aplicação. Embora já tenha sido lançada uma actualização com vista a resolver o problema, responsáveis da Microsoft recomendaram que, até a actualização estar disponível para o seu PC, para se usar a versão web do Outlook, ou então usar a aplicação móvel, disponível para dispositivos iOS e Android.