Microsoft supera previsões de Wall Street com ajuda de computação em nuvem

Microsoft superou as estimativas de Wall Street para o lucro trimestral nesta quarta-feira, impulsionado por um aumento surpreendente na receita do Windows e do negócio de computação em nuvem, cujo crescimento está a desacelerar, mas ainda trazendo mil milhões de dólares adicionais.

As ações subiram 3,2% após o anúncio, levando o valor de mercado da empresa para perto de 1 trilião de dólares.

Sob o comando do presidente-executivo, Satya Nadella, a empresa passou os últimos cinco anos a sair da dependência do sistema operacional Windows para a venda de serviços baseados em computação em nuvem.

O Azure, principal produto de computação em nuvem da Microsoft, concorre com a Amazon Web Services, líder de mercado.

O crescimento nessa unidade desacelerou para 73% no trimestre, face a 76% no trimestre fiscal anterior. O responsável das relações com investidores da Microsoft, Mike Spencer, disse que o declínio está em linha com o previsto, já que o negócio começa a amadurecer após anos de crescimento.

A Microsoft divulgou um lucro de 1,14 dólares por ação, acima das expectativas de 1 dólar, segundo a IBES Refinitiv.

O resultado foi impulsionado principalmente pela forte receita de licenciamento do Windows a fabricantes de computadores, que aumentou 9% num ano, face a uma queda de 5% no trimestre anterior.

Enquanto as empresas transferiram as suas tarefas de computação para a nuvem, a Microsoft rapidamente ganhou mercado. Mas analistas mostram preocupação de que a intensa concorrência da Amazon, do Google e outras empresas, e os custos de construção de centros de processamento de dados possam acabar pressionando as margens.

A receita total da Microsoft subiu 14%, para 30,57 mil milhões de dólares no terceiro trimestre encerrado em 31 de março, superando a estimativa média dos analistas de 29,84 mil milhões, segundo dados da IBES Refinitiv.

O lucro líquido subiu a 8,8 mil milhões de dólares, ou 1,15 dólares por ação, que compara com 7,42 mil milhões, ou 0,96 dólares por ação, um ano antes.