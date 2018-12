Migrações: ‘Eu vim de longe, de muito longe, o que andei pra aqui chegar’

No passado dia 23 de novembro a hasta pública para a venda dos terrenos do antigo parque de diversões de Lisboa foi interrompida pela quarta vez, depois do Ministério Público (MP) ter aconselhado a Câmara Municipal de Lisboa a “reponderar” o projeto com “vista a acautelar possíveis ilegalidades”. Candidatos podem analisar as questões colocadas pelo MP até à próxima segunda-feira, 3 de Dezembro.