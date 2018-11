Miguel Maya defende que a regulação deve ser aplicada no mercado onde o serviço é prestado

Durante uma Mesa Redonda sobre o “Estado da Nação – o caminho para a rentabilidade”, durante o Fórum Banca do Jornal Económico e da PwC, o CEO do BCP defendeu que a regulação passe a ser aplicada “onde o serviço é prestado e não no sítio onde o banco tem a sede”.

Esta ideia tem vindo a ser debatida em vários fóruns porque os bancos estão cada vez mais a atuar cross border, através da abertura de contas por videoconferência.

O presidente do BCP é da opinião que as Fintechs não são uma ameaça para os bancos mas antes “uma ajuda enorme para a banca”. O que preocupa são os grandes operadores e as grandes tecnológicas”.

O banqueiro elogiou a passagem da regulação para o BCE e a criação do Mecanismo Único de Supervisão, mas considerou “agridoce” a definição das prioridades, apontando que os bancos dos países periféricos “sofrem mais os que outros”, e citou o caso dos NPE – Non Performing Exposure . “Se estiverem bem provisionados não interessa se estão ou não no balanço dos bancos”, disse. “Porque vamos vender aqueles NPE com mais valias, como o BCP tem vindo a fazer”.

Miguel Maya falou do cost-to-income e da alteração do modelo de negócio sustentável com estruturas de custos adaptados que o CEO do BCP diz que não tem a atenção dos reguladores que devia ter.

Há ainda a questão a densidade dos ativos ponderados pelos risco (RWA), em termos de ponderador de risco de cada um dos ativos, enquanto nos bancos portugueses há ativos que ponderam em termos de risco 50%, nos bancos franceses e alemães ponderam a 25%, “isto dá uma vantagem em termos de capital àqueles bancos.

O presidente da CGD, Paulo Macedo, por sua vez, disse que “a supervisão tem de estabilizar porque se não qualquer dia está a gerir parte do bancos”.

Também em jeito de reparos à supervisão, António Ramalho, CEO do Novo Banco, referiu-se aos custos elevados da supervisão e do seu impacto no Cost-to-income.

Embora elogiando a passagem da supervisão para o BCE, os banqueiros voltam a salientar alguns pontos negativos.

Em jeito de resposta às declarações de Fernando Ulrich, Chairman do BPI, que há uns dias, na conferência do Banco de Portugal, alertou para o papel que a apologia da inovação teve na crise financeira, Miguel Maya disse que não se pode confundir inovação financeira com inovação tecnológica ao serviço do cliente”.

Licínio Pereira, presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola, era na mesa o único que não era supervisionado pelo BCE, mas sim pelo BCP.

A supervisão mais intrusiva foi também elogiada pelo presidente do banco. A Caixa Central tem 80 Caixas Agrícolas e as mais pequenas não conseguem cumprir com os requisitos mais exigentes da supervisão. Por isso estão a ser promovidas fusões entre as caixas. “Estamos a fundir 10 caixas agrícolas”, disse.

Ter 80 Caixas Agrícolas significa ter 80 comissões de avaliação para o cumprimento do fit & proper (adequação e avaliação dos administradores) de cada uma das instituições. “A Caixa Central tem de emitir 80 pareceres sobre o registo dos órgãos sociais para o Banco de Portugal”.

