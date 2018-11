Miguel Maya: “Não vamos fazer mais aquisições até ao fim do mandato”

Miguel Maya falava na conferência de imprensa dos resultados do BCP, relativos o terceiro trimestre, quando disse que “não vamos fazer mais aquisições até ao fim do mandato”. Isto na sequência do banco, através da sua subsidiária na Polónia (Bank Millennium), ter chegado a acordo para a compra de uma participação de 99,79% no Euro Bank à Société Générale, por cerca de 428 milhões de euros (1.833 milhões de zlotys).

A administração do BCP garantiu ainda que esta aquisição não vai afetar a distribuição de dividendos que o banco pretende retomar em Portugal, ainda sem decisão quanto ao rácio de pay-out, o BCP mantém a meta de 40% dos lucros a distribuir até 2021.

Miguel Maya disse ainda que não espera alterações da estrutura acionista, isto quando questionado sobre a possibilidade de a Sonangol reduzir o investimento no BCP.

(Em atualização)