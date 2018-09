Miguel Maya: “Risco tecnológico é o maior risco da próxima crise bancária”

Ler mais

Num painel da conferência do Jornal de Negócios, que decorre hoje em Lisboa, subordinado ao tema “A Banca do Futuro”, em que participaram os presidentes do BCP, da CGD, do Novo Banco e do BPI, foi debatida a morte anunciada da banca tradicional e a nova era da banca digital. “A morte à burocracia do passado”, foi transversal a todos os CEO dos bancos que apresentaram os investimentos e os produtos inovadores que cada banco está a lançar.

A mudança de modelo de negócio com a redução do cost-to-income (custos versus proveitos) para níveis abaixo de 50%, é a trave mestra da passagem para a era digital dos bancos, é consensual.

O presidente do BCP, Miguel Maya, disse que numa era digital, o grande risco é o risco tecnológico, sobretudo para os bancos globalmente sistémicos. “O risco tecnológico é o maior risco de uma próxima crise do sistema financeiro”, explicou o banqueiro que diz que é nisso que o BCP está a investir.

Esbater as barreiras hierárquicas tradicionais é crucial na modernização da banca, defendeu ainda Miguel Maya.

” A alma de uma organização é que é o segredo do negócio” defendeu Miguel Maya.

Sobre a introdução de novos players como fintechs, a banca defende o enquadramento regulatório que permita “um level playing field”.

Por sua vez, António Ramalho disse que espera investir 80 milhões de euros na digitalização do Novo Banco.

Pablo Forero defendeu que o banco que preside (BPI) tem de fornecer todos os meios, todos os pontos de acesso aos clientes, ou seja tem de oferecer canais digitais em simultâneo que mantém os balcões físicos.

O presidente do BPI reconheceu que as big tech (Google, Facebook, etc) são uma ameaça para os bancos.

Para Paulo Macedo diz que “o caminho que se está a traçar é empurrar a banca para ser um mero receptor de depósitos, porque o crédito é dado por outros players, os meios de pagamento são dados por outras empresas financeiras. Ora isso é um modelo de negócio insustentável”.

Paulo Macedo salientou a importância que a CGD dá à inclusão digital, a par com a inovação e a eficiência digital.

Já António Ramalho, do Novo Banco, lembrou que a banca “compra e vende risco”. Esse é um papel que ainda distingue os bancos.

O presidente do Novo Banco não vê um risco para os bancos da atual subida dos preços do imobiliário.

“A banca não vai esquecer que se tem de financiar domesticamente, e que está hoje mais dependente sa sua poupança”, lembrou António Ramalho.

Miguel Maya defendeu que se deve trazer para dentro do banco o crédito ao consumo, que está a ser operacionalizado por operadores especializados em crédito ao consumo. Porque o banco tem um conhecimento mais abrangente da vida do banco.

Posição que é diferente no BPI que se prepara para abrir em Portugal uma sucursal de crédito ao consumo do seu acionista CaixaBank, porque não quer trazer para o balanço do BPI o maior risco inerente ao crédito ao consumo em pontos de venda.

